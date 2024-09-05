Чемпион ONE по муай-тай назвал лучших ударников UFC

Джонатан Хаггерти, чемпион ONE Championship по муай-тай в легчайшем весе, назвал экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (24-4) и чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2) отменными ударниками.

«Полагаю, что большинство чемпионов — это ударники. Мне очень нравится Адесанья, Джоанна Йенджейчик показала великолепную стойку, Валентина Шевченко — потрясающий боец, Алекс Перейра очень опасен. Все бои начинаются на ногах. Это дает нам преимущество. Также я считаю, что Шон О'Мэлли — прекрасный ударник», — сказал Хаггерти talkSPORT.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Алекса Грассо (16-3) и Валентина Шевченко (23-4) встретятся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.