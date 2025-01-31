Пэйдж оказался тяжелее Шары Буллета перед боем на UFC Fight Night 250

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и британец Майкл Пэйдж прошли процедуру взвешивания перед боем в турнире UFC Fight Night 250.

Вес Шары Буллета составил 83,91 кг. Британец оказался немного тяжелее — 84,14 кг.

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Магомедов провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В предыдущем бою он нокаутировал Армена Петросяна.

В профессиональном рекорде Пэйджа 22 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке он уступил Иэну Мачадо Гэрри.

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