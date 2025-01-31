Имавов и Адесанья показали одинаковый вес перед боем на UFC Fight Night 250

Российско-французский боец Нассурдин Имавов и бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC Fight Night 250.

Бойцы показали одинаковый вес — 83,91 кг.

Поединок между Имавовым и Адесаньей станет главным событием вечера. Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

На счету Имамова в профессиональных ММА 20 боев, из которых 15 он победил, в четырех проиграл, и один бой признан несостоявшимся. Профессиональный рекорд нигерийца — 24 победы и четыре поражения.

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