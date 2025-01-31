Тактаров — о Розенстрайке: «Этот орешек Павловичу по зубам»
Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком в турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.
ММА UFC: Павлович — Розенстрайк
«Думаю, он закончит в своем стиле — достаточно быстро. Этот орешек ему по зубам. Уверен, что он еще и ошибки свои устранил частично. Я про те, что связаны с борьбой», — сказал Тактаров «СЭ».
Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.
Александр Абустин
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