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Сегодня, 11:57

Петр Ян заявил, что будет готовиться к поединку с Ядонгом в США

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Петр Ян собирается готовиться к поединку против китайца Сонга Ядонга в США.

«Полечу в Америку на пару месяцев. Мне важно уехать подальше от дома, чтобы вообще ничего не отвлекало. У ребят, которых я знаю, нет американской визы, и мне надо заблаговременно там сработаться с командой», — приводит пресс-служба клуба «Архангел Михаил» слова Яна.

30-летний Ян одержал 16 побед и потерпел 5 поражений в ММА. Россиянин проиграл 3 последних поединка подряд. У 26-летнего Ядонга 21 победа, 7 поражений и 1 ничья.

Бой Петра Яна и Сонга Ядонга состоится в США в турнире UFC 299 10 марта.

Петр Ян
UFC
ММА
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