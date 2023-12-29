Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:30

Бой Царукяна и Оливейры может состояться в первом квартале 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоушен UFC работает над организацией боя в легком весе между российским бойцом Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По данным источника, поединок может состояться в первом квартале 2024 года на одном из турниров организации.

27-летний Царукян последний бой провел в декабре 2023 года, победив Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде на турнире UFC on ESPN 52. В его активе 21 победа и три поражения.

34-летний Оливейра не выходил в октагон с июня 2023 года, когда он победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289. На его счету 34 победы и девять поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян заявил, что будет готовиться к поединку с Ядонгом в США

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости