Петр Ян: «Появилось желание вернуться в единоборства и не просто отбыть номер»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян рассказал о мотивации перед возвращением в клетку.

«Сейчас появилось желание вернуться в единоборства и не просто отбыть номер. Внутренний голос говорит, что я могу конкурировать на высоком уровне с самыми сильными соперниками», — сказал Ян на пресс-конференции Pari, которая состоялась 24 ноября в Москве.

В последнем поединке, который состоялся в марте этого года на турнире UFC Fight Night 221, Ян единогласным решением судей уступил грузину Мерабу Двалишвили.

Всего на счету россиянина 16 побед и 5 поражений в ММА . В настоящий момент спортсмен идет на серии из трех поражений.