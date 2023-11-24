Петр Ян готов страховать титульный бой О'Мэлли — Вера

Российский боец Петр Ян готов страховать титульный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой. Об этом экс-чемпион UFC в легчайшем весе заявил на пресс-конференции PARI, которая состоялась 24 ноября в Москве.

О'Мэлли и Вера возглавят турнир UFC 299, который состоится 10 марта.

В последнем поединке, который состоялся в марте этого года на турнире UFC Fight Night 221, Ян единогласным решением судей уступил грузину Мерабу Двалишвили.

Всего на счету россиянина 16 побед и 5 поражений в ММА . В настоящий момент спортсмен идет на серии из трех поражений. В октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ян раздельным решением судей проиграл Шону О'Мэлли.