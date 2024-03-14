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14 марта, 07:39

Петр Ян прилетел в Россию после победы над Сонгом Ядонгом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян прилетел домой. В ночь с 9 на 10 марта он в турнире UFC 299 одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая.

Для российского бойца это был первый бой после года паузы на восстановление после травм, накопленных за время регулярных выступлений.

«Давно не был дома. Улетел [на подготовку] сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая — не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные», — поделился боец ощущениями от возвращения домой.

В ближайшее время Петр приступит к тренировкам: «Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал».

В Екатеринбург также вернулись Ильяс Хамзин и Алексей Сорокин.

Петр Ян
UFC
ММА
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