Петр Ян не планирует поединков в UFC в ближайшее время

Российский боец UFC Петр Ян не намерен проводить поединки в промоушене в ближайшее время.

«Петр в настоящий момент участвует в реалити-шоу. Поединков на ближайшее время не запланировано», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

На счету 31-летнего Яна 18 побед и 5 поражений в ММА. Свой последний бой россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года против бразильца Дейвесона Фигередо, которого победил единогласным решением судей.