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7 февраля 2025, 09:56

Петр Ян не планирует поединков в UFC в ближайшее время

Сергей Ярошенко

Российский боец UFC Петр Ян не намерен проводить поединки в промоушене в ближайшее время.

«Петр в настоящий момент участвует в реалити-шоу. Поединков на ближайшее время не запланировано», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

На счету 31-летнего Яна 18 побед и 5 поражений в ММА. Свой последний бой россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года против бразильца Дейвесона Фигередо, которого победил единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
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Петр Ян
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