Царукян вернулся к тренировкам впервые после снятия с боя против Махачева

Российский боец Арман Царукян приступил к тренировкам после травмы спины.

«Арман начал легкие тренировки. Пока говорить о сроках возвращения рано», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

Ранее Царукян снялся с титульного боя против Ислама Махачева на турнире UFC 311 из-за травмы спины. На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения в ММА.

Свой последний бой он провел на турнире UFC 300 в апреле 2024 года против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок завершился победой Царукян раздельным решением судей.