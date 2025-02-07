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7 февраля 2025, 09:49

Топурия хочет провести бой с Махачевым на стадионе «Реала»

Сергей Разин
корреспондент

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия хочет провести бой против россиянина Ислама Махачева на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Наш бой с Махачевым было бы идеально провести в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Топурии ТАСС.

На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел в в октябре 2024 года на турнире UFC 308, где нокаутировал американца Макса Холлоуэя в третьем раунде и первый раз защитил пояс в полулегком весе.

33-летний Махачев имеет в своем активе 27 побед и 1 поражение. 18 января на турнире UFC 311 он победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Махачев провел четвертую защиту чемпионского пояса в легком весе и установил рекорд UFC.

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Илия Топурия
Ислам Махачев
UFC
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