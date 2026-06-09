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9 июня, 01:00

UFC Белый дом: прямая трансляция турнира ММА

Турнир UFC Белый дом состоится 15 июня в Вашингтоне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
UFC Белый дом.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Белый дом пройдет в ночь на понедельник, 15 июня. Октагон для турнира будет установлен на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Время начала турнира — в 3.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет титульный бой в легком весе между чемпионом, испанским и грузинским бойцом Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гейджи. Соглавное событие — титульный бой в тяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом.

Турнир UFC Белый дом в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки), а вместе с ними — Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации).

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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