UFC Белый дом: прямая трансляция турнира ММА

Турнир по смешанным единоборствам UFC Белый дом пройдет в ночь на понедельник, 15 июня. Октагон для турнира будет установлен на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Время начала турнира — в 3.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет титульный бой в легком весе между чемпионом, испанским и грузинским бойцом Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гейджи. Соглавное событие — титульный бой в тяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом.

Турнир UFC Белый дом в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки), а вместе с ними — Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации).