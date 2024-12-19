Перейра сообщил, что его следующим противником будет не Анкалаев

Бразильский боец UFC Алекс Перейра заявил, что его противником по чемпионскому поединку в полутяжелом весе будет не россиянин Магомед Анкалаев.

28 ноября менеджер Анкалаева Ризван Магомедов сообщал, что стороны уже ведут переговоры о дате проведения боя.

«Это будет не Анкалаев!» — написал Перейра в своих соцсетях.

Анкалаев последний раз выходил в октагон в октябре этого года в рамках турнира UFC 308, где победил Александра Ракича единогласным решением судей. Сейчас россиянин идет на серии из 13 поединков без поражений.