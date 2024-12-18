Махачев заявил, что сможет финишировать Царукяна в реванше

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев предположил, как может завершиться реванш против претендента на пояс Армана Царукяна в турнире UFC 311.

«Смогу ли я финишировать Армана? Я думаю, да. Чарльз (Оливейра) в каждом раунде почти финишировал его. Делал гильотину, треугольник, был очень близок к этому. Но, я думаю, у меня больше шансов», — цитирует Махачева ESPN MMA.

Поединок состоится в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

На счету Махачева 26 побед при 1 поражении на профессиональном уровне. Царукян одержал 22 победы при 3 поражениях.