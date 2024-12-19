Азизян — о встрече Шары Буллета с Хабибом: «Ему очень полезно общаться с такими людьми»

Тренер бойца UFC Шары Буллета (Шарабутдина Магомедова) Гор Азизян рассказал о встрече своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.

«Встреча Хабиба и Шары прошла отлично. Нурмагомедов надавал Шарабутдину советов, он их выслушал, — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru. — Хабиб подарил Шаре хорошие часы. Шара счастлив не столько от часов, сколько от того, что именно он подарил часы. Это бесценно».

Тренер подчеркнул, что Магомедову очень полезно общаться с такими людьми.

«Обычно же спортсмены окружены людьми, которые только говорят, но сами ничего не добились. Это пойдет на пользу Магомедову», — добавил Азизян.

Ближайший бой Магомедов проведет 1 февраля 2025 года против британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.