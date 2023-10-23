Пауло Коста: «Чимаев выглядел ужасно. Я бы легко его прикончил»

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) прокомментировал выступление Хамзата Чимаева (13-0) на UFC 294.

«Бой был ужасный. Хамзат Чимаев выглядит ужасно. Три раунда ужаса, — сказал Коста MMA Junkie. — Он дрался с полусредневесом на коротком уведомлении. С парнем, который даже не дерется в среднем весе. Хамзат пытался прикончить его в первом раунде, но не смог. Я искренне верю, что Усман победил его в последующих двух раундах. Что я могу сказать по этому поводу, брат? Он выглядел ужасно.

Мне стало немного грустнее, чем раньше, потому что я подумал, что если бы я был там, то мог бы легко покончить с этим ублюдком. Легкие деньги. Это легкие деньги. Он такой зеленый. Он незрелый боец. Он вложил всю свою энергию в первый раунд. Если он не может добить парня, значит, ему конец. Я искренне верю, что, если бы у Усмана была еще пара недель тренировок, еще две недели в тренировочном лагере, он мог бы его победить.

В любом случае я думаю, что Хамзату нужно драться с настоящим бойцом среднего веса, чтобы иметь шанс сразиться за пояс. Он собирается претендовать на пояс? Он еще даже не дрался со средневесом. Это не имеет смысла.

Я здесь. Почему бы и нет? Я против Чимаева — это тот бой, который хотят видеть люди. Прежде чем претендовать на титул, ему нужно провести бой с настоящим средневесом. Он даже не чемпион и не входит в тройку лучших в полусреднем весе».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.