Стивен Сигал назвал эффектной победу Махачева над Волкановски

Актер и кинопродюсер Стивен Сигал считает, что победа чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски получилась эффектной.

«Стивен Сигал лично поздравил Ислама Махачева. Сигал сказал, что победа была яркой и заслуженной. Конечно, он провел аналогию с восточными единоборствами, выдержкой Ислама. Назвал победу эффектной», — приводит заявление команды Махачева ТАСС.

Махачев в реванше c действующим чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.