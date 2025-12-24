Основатель промоушена Top Dog рассказал, как выиграл турнир по боям в армии

Второй сезон подкаста БЭНЧ выходит эксклюзивно на каналах First&Red. Ведущие — братья Леван и Мераби Горозия — в новом выпуске пригласили в гости основателя лиги Top Dog Данила Алеева.

— Внутри полка были соревнования по армейскому рукопашному полку. И я думаю: о, это мой шанс и спортом позаниматься, и от всякой ерунды тоже [откосить]. Я туда записываюсь, вообще никогда ничем не занимаюсь. Выхожу, и меня в первом бою ставят против кандидата в мастера спорта по боксу. Единственное, чему меня папаша учил, это двойка лоу-кик, двойка лоу-кик. А так как он [соперник] - боксер, то просто не умеет ноги держать. Я его запинал. Запинал, выиграл кандидата в мастер-спорт по боксу. Думаю: о, я могу выиграть, есть шансы.

Второго чувака просто... я тогда уже смотрел UFC, как Андерсон Сильва вырубил Белфорта. Не вырубил, но несколько раз в голову попал и просто отзащищался. И прошел так в финал, а там мне было настолько уже без разницы, что будет, потому что я абсолютно не рассчитывал на такой результат. Думаю, еще потом папаше скажу, он вообще офигеет.

В финале меня переводил какой-то каратист, орал, бил меня. Ну а там в шлеме ты дерешься, а я в шлеме просто ржу от счастья, что у меня уже второе место, мне в принципе по фигу. Все, занял второе место. Он [соперник по финалу] в итоге травмировался, меня еще на дивизию хотели отправить. Но на дивизионных я уже как-то не настроен был, веры в себя у меня не было.