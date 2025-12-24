Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Основатель промоушена Top Dog рассказал, как выиграл турнир по боям в армии

Второй сезон подкаста БЭНЧ выходит эксклюзивно на каналах First&Red. Ведущие — братья Леван и Мераби Горозия — в новом выпуске пригласили в гости основателя лиги Top Dog Данила Алеева.

— Внутри полка были соревнования по армейскому рукопашному полку. И я думаю: о, это мой шанс и спортом позаниматься, и от всякой ерунды тоже [откосить]. Я туда записываюсь, вообще никогда ничем не занимаюсь. Выхожу, и меня в первом бою ставят против кандидата в мастера спорта по боксу. Единственное, чему меня папаша учил, это двойка лоу-кик, двойка лоу-кик. А так как он [соперник] - боксер, то просто не умеет ноги держать. Я его запинал. Запинал, выиграл кандидата в мастер-спорт по боксу. Думаю: о, я могу выиграть, есть шансы.

Второго чувака просто... я тогда уже смотрел UFC, как Андерсон Сильва вырубил Белфорта. Не вырубил, но несколько раз в голову попал и просто отзащищался. И прошел так в финал, а там мне было настолько уже без разницы, что будет, потому что я абсолютно не рассчитывал на такой результат. Думаю, еще потом папаше скажу, он вообще офигеет.

В финале меня переводил какой-то каратист, орал, бил меня. Ну а там в шлеме ты дерешься, а я в шлеме просто ржу от счастья, что у меня уже второе место, мне в принципе по фигу. Все, занял второе место. Он [соперник по финалу] в итоге травмировался, меня еще на дивизию хотели отправить. Но на дивизионных я уже как-то не настроен был, веры в себя у меня не было.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2026: основная информация
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джо Роган: «Перейра может отправлять в нокаут тяжеловесов. Его бой с Ганом выглядит логично»

Царукян: «Пояс чемпиона в легком весе — это просто формальность»
Новости
RSS RSS
Все новости