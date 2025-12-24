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Джо Роган: «Перейра может отправлять в нокаут тяжеловесов. Его бой с Ганом выглядит логично»

Руслан Минаев

Комментатор UFC Джо Роган считает, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра сможет достичь успеха в тяжелом дивизионе.

«Ходят многочисленные разговоры о возможном поединке Перейры в тяжелом весе с Сирилом Ганом. Не знаю, насколько это правда, поскольку не обсуждал это с Даной [Уайтом]. Но это не нелогичный шаг. Сейчас Алекс весит более 108 кг! Не сомневайтесь, этот парень может отправлять в нокаут и тяжей. Он бьет сильнее, чем кто-либо из тех, кого эти парни когда-либо били», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

38-летний Перейра за карьеру одержал 13 побед и потерпел 3 поражения. 4 октября он нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

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Алекс Перейра
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