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Царукян: «Пояс чемпиона в легком весе — это просто формальность»

Ана Горшкова
Корреспондент

Боец UFC в легком весе Арман Царукян поделился мнением о статусе первого номера в дивизионе.

«Номер 1 рядом с моим именем не просто так. На данный момент пояс — это просто формальность», — написал Царукян в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 265 в Катаре российско-армянский боец одержал победу над Дэном Хукером.

24 января 2026 года на UFC 324 американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт проведут поединок за временный титул в легком весе.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ранее сообщил, что возьмет перерыв в выступлениях.

Илия Топурия с&nbsp;женой Джорджиной Баделл.Топурия поставил карьеру на паузу из-за тяжелого разрыва с женой. Он говорит, что у него вымогают деньги

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Арман Царукян
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