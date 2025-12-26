Царукян: «Пояс чемпиона в легком весе — это просто формальность»

Боец UFC в легком весе Арман Царукян поделился мнением о статусе первого номера в дивизионе.

«Номер 1 рядом с моим именем не просто так. На данный момент пояс — это просто формальность», — написал Царукян в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 265 в Катаре российско-армянский боец одержал победу над Дэном Хукером.

24 января 2026 года на UFC 324 американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт проведут поединок за временный титул в легком весе.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ранее сообщил, что возьмет перерыв в выступлениях.