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Сегодня, 13:47

Вахаев уверен, что Анкалаев победит Уокера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев высказался о повторном бое между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером.

«Анкалаев — очень крепкий пацан. Он не затеряется даже среди тяжеловесов. Природа его достаточно одарила. У меня нет никаких сомнений в том, что он выиграет у Уокера. Он уже выиграл. Чемпионский бой он давно заслужил. Не знаю, что ему еще надо сделать, чтобы обеспечить его», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Реванш между Уокером и Анкалаевым пройдет в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе. Первый бой был признан несостоявшимся после нелегального удара со стороны Анкалаева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhaev-u-menya-net-somnenii-v-tom-chto-ankalaev-pobedit-uokera-322854/
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
Мухумат Вахаев
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