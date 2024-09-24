О'Мэлли: «Если Хейни хочет драться, я поставлю против него миллион долларов»

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли заявил, что готов провести бой против чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни.

«Девин Хейни — сучка, — сказал О'Мэлли на подкасте The Timbo Sugar Show. — Если Хейни хочет говорить дерьмо, если он действительно хочет драться, я поставлю против него миллион долларов, и мы смогли бы драться без ограничений по времени. Правила ММА — это просто бой. Мы можем не устанавливать никаких правил: если ты хочешь ткнуть меня в глаза, ты можешь сделать это. Устройте настоящий гребаный бой. Если вы хотите говорить всякую ерунду в «Твиттере», мы действительно можем подраться. Или просто не говори всякой ерунды. Одно из двух. Я бы не стал вкладывать 1 миллион долларов из своих денег, но я бы боксировал с Девином Хейни. Просто по правилам бокса, чтобы защитить его. Но он не будет драться со мной».

14 сентября Шон О'Мэлли провел бой с Мерабом Двалишвили и проиграл единогласным решением судей, уступив чемпионский пояс в легчайшем весе.