Магомед Анкалаев подписал новый контракт с UFC

Менеджер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой», — сказал Абдель-Азиз ESPN.

В UFC Анкалаев провел 13 поединков, 10 из которых закончились победами, один был проигран, в одном судьи засчитали ничью, а еще один был признан несостоявшимся.

В данный момент у Анкалаева серия из 12 боев без поражений. Следующий поединок он проведет 26 октября против Александара Ракича.