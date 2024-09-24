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Сегодня, 17:31

Магомед Анкалаев подписал новый контракт с UFC

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Менеджер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент подписал новый контракт с UFC.

«У Магомеда новая сделка, которой он очень доволен. Он заслуживает титульный бой», — сказал Абдель-Азиз ESPN.

В UFC Анкалаев провел 13 поединков, 10 из которых закончились победами, один был проигран, в одном судьи засчитали ничью, а еще один был признан несостоявшимся.

В данный момент у Анкалаева серия из 12 боев без поражений. Следующий поединок он проведет 26 октября против Александара Ракича.

Магомед Анкалаев
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