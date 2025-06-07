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Двалишвили о реванше с О'Мэлли: «Я сломаю его и после этого мы можем дружить»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прокомментировал реванш с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316 в Ньюарке.

«Это новый бой, новый вызов. Шон сказал, что будет лучше на 70 процентов. Знаю, что теперь он скромный, но он все равно хочет меня нокаутировать. Я сломаю его, и после этого мы можем дружить, без проблем.

Это бой, я готов ко всему, Шон — жесткий боец, но что бы ни произошло, я защищу пояс и не отдам его», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Реванш О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси). Бойцы оспорят титул в легчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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