Чарльз Оливейра: «Я уважаю Махачева, он отличный чемпион»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) считает, что он должен следующим драться за титул чемпиона в легком весе.

«Кого мне даст UFC, с тем я и буду драться, — сказал Оливейра в эфире The MMA Hour. — Все знают, что я следующий. Я занимаю первое место в рейтинге, одержал отличную победу и готов драться так же, как и раньше. Я был готов к этому бою, пока не произошло рассечение, и я следующий в очереди.

Я не дерусь за деньги. Я дерусь, чтобы войти в историю, и я дерусь за свое наследие. Поэтому я буду продолжать тренироваться, готовиться и стараться выложиться на 100 процентов. Я хочу вернуть пояс. Неважно, у кого этот пояс, неважно, кто его получит. Я хочу этот пояс.

Респект Исламу и Волкановски, который принял этот бой на коротком уведомлении. Уважение к ним обоим, они отличные бойцы. Очевидно, что Ислам — отличный чемпион. Это показывает его эволюцию как бойца ММА».

Ислам Махачев (25-1) в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.