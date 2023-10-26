Вартанян рассказал, когда улетит в США для переговоров с UFC

Российский боец ММА Эдуард Вартанян (25-4) сообщил, что улетит в США 6 ноября для переговоров с UFC.

«Я сейчас уже не в Казахстане — в Армении. Пока находился в Казахстане, поддерживал спортивную форму в фитнесе, в разных залах. 6 ноября улечу в Америку», — цитирует Вартаняна Legalbet.kz.

16 июня 2023 года боец провел свой последний бой. Вартанян победил казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при ACA в легком весе.