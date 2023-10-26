Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

26 октября, 11:47

Джонни Уокер: «Конор побьет Махачева, и тогда вернется Хабиб»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-7) рассказал, как UFC может вернуть в бои экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Конор побьет Махачева, и тогда вернется Хабиб, чтобы отомстить. При таком раскладе мы увидим самый громкий матч-реванш в истории UFC», — написал Уокер в соцсетях. При этом пользователи сети не оценили высказывание бразильца, написав: «Он все еще в пустыне».

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Джонни Уокер
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
3
3
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кормье: «Махачев должен провести следующий бой с Конором Макгрегором»

Чарльз Оливейра: «Я уважаю Махачева, он отличный чемпион»
Новости
RSS RSS
Все новости