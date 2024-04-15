Оливейра сделал заявление после поражения Царукяну на турнире UFC 300

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) поделился эмоциями после поражения от Армана Царукяна (22-3) на турнире UFC 300.

«Я просто хочу поблагодарить Бога и всех моих поклонников по всему миру. Вчера была не моя ночь, но я вернусь сильнее. Люблю всех вас. Лев все еще голоден!» — написал Оливейра в соцсетях.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.