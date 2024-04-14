Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:26

Свищев ответил на вопрос о возможном возвращении Хабиба на фоне нового боя Макгрегора

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC. Экс-чемпион организации в двух весовых категориях проведет поединок против Майкла Чендлера в рамках полусреднего веса 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

«Макгрегор известный шоумен из мира спорта. Не уверен, что он сейчас в хорошей форме. Повод ли это вернуться Хабибу? Мы знаем, что у него сейчас насыщенная жизнь. Он много внимания уделяет семье, друзьям, работе, спорту. Не знаю, есть ли у него сейчас желание вернуться. Это ему решать. Одно можно сказать точно: увидеть его на арене мечтают миллионы поклонников по всему миру. Он стал кумиром для огромного количества болельщиков. Если это произойдет, то это будет большой праздник для всех любителей спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что они не дают ему выступать.

Дмитрий Свищев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
2
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
«Спартак» заподозрили в сдаче игры, Абаскаль взял все на себя, сколько стоит его уволить. Что произошло после поражения красно-белых от «Сочи»
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров — о возвращении Макгрегора: «Зачем ему это. Еще одну ногу сломать?»

Эдуард Вартанян: «После боя с Исмагуловым встречался с Шоном Шелби»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости