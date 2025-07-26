Гуськов нокаутировал Крылова в первом раунде на турнире UFC в Абу-Даби
Российский боец Никита Крылов на турнире UFC on ABC проиграл техническим нокаутом представителю Узбекистана Богдану Гуськову. Рефери остановил бой в первом раунде.
Для 33-летнего Крылова это 11-е поражение (второе подряд) в карьере при 30 победах.
32-летний Гуськов одержал 18-ю победу (все — досрочно) при 3 поражениях. Победа над Крыловым стала для него четвертой подряд.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби.
ММА UFC: Крылов — Гуськов
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