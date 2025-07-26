Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Марк-Андре Барио: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Начался бой Шарабутдина Магомедова и Марка-Андре Баррио на UFC on ABC 9

Россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и канадец Марк-Андре Баррио проводят бой на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Магомедов — Баррио

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Абу-Даби. Отслеживать расписание и результаты поединков, последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Магомедов — Барио показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального канала на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по подписке).

31-летний Шара Буллет в профессиональной карьере одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету 35-летнего Барио в ММА — 17 побед и девять поражений.