Асу Алмабаев — Хосе Очоа: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Начался бой представителя Казахстана Асу Алмабаевым и перуанца Хосе Очоа на UFC on ABC 9

Боец из Казахстана Асу Алмабаев и Хосе Очоа из Перу проводят бой на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Алмабаев — Очоа

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать расписание и результаты поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Алмабаев — Очоа можно смотреть на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального канала на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по платной подписке).

31-летний Алмабаев одержал 21 победу и потерпел три поражения в профессиональной карьере. На счету 24-летнего Очоа в ММА — восемь побед и одно поражение.