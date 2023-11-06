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Нганну может подраться с Чисорой 23 декабря в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Франсис Нганну.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) второй бой в профессиональном боксе может провести против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (33-13), сообщает Boxing Kingdom.

«Скорее всего, 23 декабря мы увидим бой Франсиса Нганну против Дерека Чисоры. Я сообщу дополнительные подробности на этой неделе. Это зависит от того, насколько Нганну будет готов к этой дате», — пишет Boxing Kingdom в соцсети X.

Фото Соцсети

«Мне нравится эта игра, я хочу этот бой», — ответил Чисора в соцсетях.

Тайсон Фьюри (34-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
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