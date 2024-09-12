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Немков: «Предложили страховать бой Феррейры и Нганну. Проходим подготовку»

Давид Хачатрян
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Вадим Немков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Немков: «Предложили страховать бой Феррейры и Нганну. Проходим подготовку»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) в интервью «СЭ» заявил, что будет страховать поединок между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) и чемпионом PFL в тяжелом весе Ренаном Феррейрой (13-3).

— К чему ты готовишься сейчас?

— Предложили страховать бой Феррейры и Нганну. Проходим подготовку к этому турниру. На всякий случай, чтобы быть в форме и быть готовым.

— То есть ты туда полетишь?

— Разговор был, контракта еще нет. Уже устал сидеть без боев, я в форме, в принципе. Всегда тренируюсь, всегда держу себя в форме. Но боев нет, и тяжело тренироваться, когда нет такой мотивации конкретно к поединку или сопернику.

Сейчас сказали, что, возможно, буду страховой бой. Внутри нет уверенности, что бой будет. Мне кажется, никто не снимется с поединка.

— А ты просматриваешь в связи с этим бои Нганну, бои Феррейры?

— Нганну смотрел бои, в принципе. До этого и Феррейры смотрел бои. Сейчас надо уже сесть плотно, посмотрим бои. Ну, в принципе, что делать с ними, понятно мне. И с одним, и с другим.

Нганну проведет дебютный бой в PFL против Феррейры 19 октября.

Вадим Немков
Франсис Нганну
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