Немков назвал топ-5 лучших бойцов в истории России

Российский боец PFL Вадим Немков назвал пятерку лучших представителей смешанных единоборств в истории России.

— Топ-5? Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Петр Ян и Магомед Анкалаев.

— Когда ты сможешь включить себя в этот список? Сколько тебе нужно еще побед?

— Ну, это же мой топ-лист. Поэтому себя не знаю, когда смогу поставить, — заявил Немков в интервью Home of Fight.

Немков 13 декабря проведет титульный поединок в тяжелом весе против бразильца Ренана Феррейры в финале PFL Europe 4 в Лионе (Франция). Начало — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.