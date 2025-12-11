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Шарапутдин Атаев: «Петр Ян тянет на мастера спорта по боксу, даже больше»

Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион мира по боксу среди любителей Шарапутдин Атаев оценил боксерские способности чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Смотрел ли я бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили? Нет, отрывки только видел. Мы в это время спим, у нас режим. Вы же видели, что мастер спорта по боксу Петр Ян сделал. Вот, это ответ всем [кто принижает бокс]. Он тянет на МС, даже больше. Если бы он продолжал, он бы достиг и в боксе результатов. Сомнений нет», — сказал Атаев.

7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 единогласным решением и спустя 5 лет вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
Шарапутдин Атаев
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