Шарапутдин Атаев: «Петр Ян тянет на мастера спорта по боксу, даже больше»

Чемпион мира по боксу среди любителей Шарапутдин Атаев оценил боксерские способности чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.



«Смотрел ли я бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили? Нет, отрывки только видел. Мы в это время спим, у нас режим. Вы же видели, что мастер спорта по боксу Петр Ян сделал. Вот, это ответ всем [кто принижает бокс]. Он тянет на МС, даже больше. Если бы он продолжал, он бы достиг и в боксе результатов. Сомнений нет», — сказал Атаев.



7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 единогласным решением и спустя 5 лет вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.