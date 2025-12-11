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Махачев дал совет новичку UFC Зайнукову: «Большая ошибка — если ты будешь идти за хайпом»

Анастасия Пилипенко

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал совет дагестанскому новичку организации Магомеду Зайнукову.

«Большая ошибка — если ты будешь идти за хайпом. У Магомеда нет большого опыта, чтобы бороться с медийностью, узнаваемостью. Это очень тяжело. Если кто-то стремится, чтобы его узнавали, его знали — это большая ошибка, которая в дальнейшем сыграет с тобой злую шутку. Магомеду надо просто работать. Эта медийка придет сама по себе.

Если брать мою карьеру, я уже «университет закончил», прошел эту игру. А Магомед только «в школу пошел». Ему еще школу пройти, в университете учиться. У него только карьера начинается, надо просто пахать больше всех. Нас победит тот, кто тренируется больше нас. А больше нас никто не тренируется», — заявил Махачев в интервью Red Corner MMA.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

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Ислам Махачев
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