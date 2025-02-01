Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья: началась прямая трансляция боя UFC
Началась трансляция поединка между российско-французским бойцом Нассурдином Имавовым и нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC Fight Night 250.
Поединок между Имавовым и Адесаньей является главным событием вечера ММА на anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Где смотреть бой Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250
Бой Имавова и Адесаньи, как и другие поединки главного карда UFC Fight Night 250, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать результаты боев 1 февраля в Эр-Рияде можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.
Статистика перед боем Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250
35-летний Адесанья на профессиональном уровне одержал 24 победы и потерпел 4 поражения. 18 августа 2024 года экс-чемпион в среднем весе проиграл обладателю пояса, южноафриканскому бойцу Дрикусу дю Плесси на турнире UFC 305. Дю Плесси победил удушением сзади на исходе четвертой минуты четвертого раунда.