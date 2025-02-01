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Сегодня, 22:15

Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья: началась прямая трансляция боя UFC

Нассурдин Имавов подерется с Исраэлем Адесаньей на UFC Fight Night
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Началась трансляция поединка между российско-французским бойцом Нассурдином Имавовым и нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок между Имавовым и Адесаньей является главным событием вечера ММА на anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250

Бой Имавова и Адесаньи, как и другие поединки главного карда UFC Fight Night 250, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать результаты боев 1 февраля в Эр-Рияде можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.

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Статистика перед боем Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250

29-летний Имавов провел в профессиональных ММА 20 поединков, одержал 15 побед (6 нокаутом, 4 сдачей, 5 решением), потерпел четыре поражения и еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем выступлении 28 сентября 2024 года Русский снайпер единогласным решением судей победил американца Брендана Аллена на турнире UFC Fight Night 243 .
35-летний Адесанья на профессиональном уровне одержал 24 победы и потерпел 4 поражения. 18 августа 2024 года экс-чемпион в среднем весе проиграл обладателю пояса, южноафриканскому бойцу Дрикусу дю Плесси на турнире UFC 305. Дю Плесси победил удушением сзади на исходе четвертой минуты четвертого раунда.
Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
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