Пэйдж после победы над Шарой Буллетом: «Теперь я — капитан!»

Британский боец среднего веса Майкл Пэйдж прокомментировал свою победу над россиянином Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 250.

Пэйдж выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

«Посмотрите на меня, теперь я — капитан! Шара Буллет — потрясающий боец, несмотря на сегодняшний итог, он еще добьется прекрасных результатов. Поаплодируйте для него, пожалуйста. Я немного не так чувствовал себя сегодня в этом весе, мне придется привыкнуть. Но я хочу сказать, чтобы ребята в полусреднем весе были готовы, я иду! Капитан сегодня забрал свои сокровища!» — сказал в интервью после боя Пэйдж.

30-летний Магомедов потерпел первое поражение в карьере при 15 победах. У 37-летнего Пэйджа теперь 23 победы и 3 поражения.