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22 февраля, 07:40

Дана Уайт рассказал, как нанял в UFC Джо Рогана

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт.
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт был поражен знаниями Джо Рогана о бойцах смешанных единоборств, поэтому предложил ему работу комментатора в UFC.

«Джо Роган невероятен. Он работал на шоу «Фактор страха», когда я его нанял, — сказал Уайт на Games with Names. — Когда мы купили UFC, компания базировалась в Нью-Йорке. Я опустошал коробки и отправлял всякую хрень в Лас-Вегас, и у меня был видеомагнитофон и куча кассет, которые мне нужно было просмотреть, чтобы убедиться, что там нет ничего ценного. На одной кассете было The Keenen Ivory Wayans Show, и там был Джо Роган. Он говорил, какими крутыми раньше были бойцы UFC, и я подумал: «Черт, этот парень знает, о чем говорит». Он умный, забавный, четко формулирует мысли. Я связался с ним, кажется, по интернету. Мы разговорились, и я спросил, не хочет ли он поработать комментатором. Мы купили его за два миллиона долларов. Тогда мы тратили деньги как безумцы, мы потеряли около 40 миллионов долларов, прежде чем вырулили ситуацию. При этом первые 12-13 турниров Роган отработал бесплатно. Я готов на все ради него».

Роган работает в UFC с 1997 года, его первым турниром стал UFC 12.

Дана Уайт
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