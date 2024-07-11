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Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио: время начала и где смотреть бой UFC 14 июля

Бой Салихов — Понзиниббио пройдет 14 июля на турнире UFC on ESPN 59
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Муслим Салихов.
Фото Global Look Press

Российский боец Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе против аргентинца Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Ball Arena в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Салихов — Понзиниббио ожидается около 06.30 по московскому времени.

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Рекорд 40-летнего Салихова в смешанных единоборствах — 19-5. На счету 37-летнего Понзиниббио в профессиональной карьере рекорд — 30-7.

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Муслим Салихов
UFC
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