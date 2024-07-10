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10 июля, 23:00

UFC Fight Night: главный кард боев турнира Намаюнас — Кортез

UFC on ESPN 59 пройдет 14 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роуз Намаюнас.
Фото Global Look Press

Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в Денвере, штат, Колорадо, США на «Ball Arena» в воскресенье, 14 июля. Начало — в 02:00 по московскому времени.

Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез. Основной кард начнется в 05:00, главный бой Намаюнас — Кортес стоит ожидать около 07:30 мск.

Главный кард

  • Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез
  • Майк Малотт — Гилберт Урбина
  • Дрю Добер — Майк Дэвис
  • Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов
  • Габриэль Бонфим — Анж Луза

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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Роуз Намаюнас
UFC
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