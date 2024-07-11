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Салихов: «Без помощи Всевышнего Рахмонову не стать чемпионом UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец UFC Муслим Салихов оценил шансы казахстанца Шавката Рахмонова стать чемпионом лиги.

«Довольно высокие. Он молод, целеустремлен и бесшабашен. Идет в рубку. Хорошие шансы. Другое дело, что в топ-5 все хорошие ребята. Без помощи Всевышнего и удачи не обойтись. Давно не видел его боев, но он один из претендентов. У него в бою с Леоном Эдвардсом тоже хорошие шансы. Эдвардс? Бывает машина «Мерседес» C-класс, а он — «Ягуар», — приводит слова Салихова MMA.Metaratings.ru.

На счету Рахмонова 18 побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провел в декабре 2023 года, одолев Стивена Томпсона.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Муслим Салихов
Шавкат Рахмонов
UFC
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