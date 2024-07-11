Белал Мухаммад: «Если кто-то приходит на тренировку уставшим, Хабиб отбирает у них смартфоны»

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) в подкасте Джо Рогана рассказал, насколько строгая в команде экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) дисциплина.

«Они создают особую дисциплину, в которой необходимо совершать пять ежедневных молитв. При этом никто из парней не употребляет алкоголь и не посещает вечеринки. Если кто-то из них приходит на тренировку немного уставшим, Хабиб может забрать его смартфон и не отдавать до следующего утра.

Вечером, в 21:00, вы должны лечь спать и хорошо выспаться. На следующей тренировке Хабиб вернет вам смартфон. Он делает это, потому что считает, что вы, возможно, всю ночь играли в игры или занимались чем-то другим. Он так сильно хочет, чтобы вы победили. Ему не нужно делиться с вами знаниями и заботиться о вас, если вы сами о себе не заботитесь. Но это лишь показывает вам, насколько он ценит ваш успех», — сказал Мухаммад.

Чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.