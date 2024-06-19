Наимов: «Да, Сэндхаген попросил меня о поддержке на спаррингах»

Боец UFC Мухаммад Наимов, выступающий в полулегком весе, прокомментировал приглашение в лагерь Кори Сэндхагена.

«Да, был такой разговор, он попросил меня о поддержке на спаррингах. Но я пока никому ничего не обещал, так как сейчас нахожусь в Саудовской Аравии и в Америку вряд ли поеду, потому что у меня другие планы после боя. Хотя Кори Сэндхаген — очень близкий мне человек, он сделал для меня многое, а Умар — мой брат по вере», — цитирует MMA.Metaratings.ru Наимова.

22 июня Наимов на турнире UFC в Саудовской Аравии проведет бой против бразильца Фелипе Лимы, который на коротком уведомлении заменил Мелсика Багдасаряна.