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Наимов: «Да, Сэндхаген попросил меня о поддержке на спаррингах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Мухаммад Наимов, выступающий в полулегком весе, прокомментировал приглашение в лагерь Кори Сэндхагена.

«Да, был такой разговор, он попросил меня о поддержке на спаррингах. Но я пока никому ничего не обещал, так как сейчас нахожусь в Саудовской Аравии и в Америку вряд ли поеду, потому что у меня другие планы после боя. Хотя Кори Сэндхаген — очень близкий мне человек, он сделал для меня многое, а Умар — мой брат по вере», — цитирует MMA.Metaratings.ru Наимова.

22 июня Наимов на турнире UFC в Саудовской Аравии проведет бой против бразильца Фелипе Лимы, который на коротком уведомлении заменил Мелсика Багдасаряна.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sendkhagen-priglasit-naimova-v-svoi-lager-dlya-podgotovki-k-boyu-s-umarom-nurmagomedovym-372397/
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