Волков: «У Павловича достаточно ошибок»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» считает, что будет тяжело рассчитывать на повторение успеха временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3) в бою с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2).

«Даже те поединки, которые он [Павлович] выиграл, там у него в целом было достаточно ошибок. Я не Том Аспиналл, где-то по-другому работаю, и повторить этот успех будет сложновато. Ситуация, в которой оказался Сергей, для него была более стрессовая, чем сейчас. Когда он приехал в Штаты, давление у него было сильное. И явно было видно, что он растерянный, бой за пояс. Такие моменты у него присутствуют. Поэтому здесь надо сказать, что будет совершенно другой поединок. Рассчитывать на повторение такого же успеха будет сложновато», — сказал Волков.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.