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Сегодня, 07:04

Азизян: «MMA — это же не борьба. Здесь один джеб может поменять игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян объяснил, почему его подопечный Шара Буллет часть подготовки провел в клубе по грэпплингу AGATE.

«Я люблю эту команду. Как они оценивают прогресс Магомедова? Я не знаю, их оценки не слышал. Шара идет в определенные залы для определенной работы. Может быть, в этом зале люди будут недовольны, поскольку не понимают, что он делает то, что ему нужно. Например, какой-то человек там может сказать, что Шарабутдин что-то не умеет, хотя Шара просто это не пробует, так как ему это не нужно.

А если мы будем акцентироваться на том что, что нам не нужно, то сил не хватит на то, что нужно. Зачем нам исполнять в борьбе вертушки, мельницы, прогибы, которые ему не нужно? Обычный человек смотрит, что кто-то что-то делает а кто-то не нет, и приходит к каким-то выводам. MMA — это же не борьба. Здесь один джеб может поменять игру», — цитирует MMA.Metaratings.ru Азизяна.

22 июня Шарабутдин Магомедов проведет бой против Жоилтона Латтербаха в рамках турнира в Саудовской Аравии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/azizyan-obyasnil-pochemu-emu-podopechnyi-chast-podgotovki-provel-klube-po-grepplingu-374071/
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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