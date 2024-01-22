Мовсар Евлоев дал прогноз на бой Волкановски и Топурии

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что ему выгодна победа Илии Топурии (14-0) над Александром Волкановски (26-3).

«Алекс все еще жесткий, но и Топурия не промах, он непобедим. Конечно, у Топурии есть шансы на победу, но мой фаворит все равно Алекс. Но для меня, наверное, лучше, чтобы победил Илия, потому что у нас есть предыстория. Было бы классно получить бой за титул и подраться с ним», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.