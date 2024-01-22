Айан Гарри — о бое Стрикленда и дю Плесси: «Такое ощущение, что я смотрю бой двух дилетантов»

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) раскритиковал поединок между Шоном Стриклендом (28-6) и Дрикусом дю Плесси (21-2).

«Ноль техники. Удар за ударом. Боже мой. Такое ощущение, что я смотрю бой двух дилетантов. Боже мой. Если у меня когда-нибудь будет такой бой, пожалуйста, скажите мне, чтобы я ушел из спорта», — сказал ирландец на видео, опубликованном в соцсетях.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.